17:36 14.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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С детьми из садиков Киева поступили почти как с матросами броненосца "Потемкин"

В двух детсадах Киева детей почти отравили гнилым мясом.

С детьми из садиков Киева поступили почти как с матросами броненосца

После обнаружения некачественного продукта его вернули поставщику.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Держпродспоживслужбы в столице.

Отмечается, что информацию о поставках гнилого мяса в детские сады сотрудники службы нашли в социальной сети.

По данным ведомства, специалисты проверили 10 дошкольных учреждений. Сейчас продолжаются мероприятия госнадзора у поставщика продукции, также были отобраны пробы и смывы. Вся информация будет передана правоохранительным органам.

Как сообщал "УРА-Информ", в школе Днепра, где отравилось десятки детей, объявлен карантин. Как сообщают украинские СМИ, учебный процесс будет приостановлен на неделю.


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