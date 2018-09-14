С детьми из садиков Киева поступили почти как с матросами броненосца "Потемкин"

После обнаружения некачественного продукта его вернули поставщику.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Держпродспоживслужбы в столице.

Отмечается, что информацию о поставках гнилого мяса в детские сады сотрудники службы нашли в социальной сети.

По данным ведомства, специалисты проверили 10 дошкольных учреждений. Сейчас продолжаются мероприятия госнадзора у поставщика продукции, также были отобраны пробы и смывы. Вся информация будет передана правоохранительным органам.

Как сообщал "УРА-Информ", в школе Днепра, где отравилось десятки детей, объявлен карантин. Как сообщают украинские СМИ, учебный процесс будет приостановлен на неделю.