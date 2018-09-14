Под столичной мэрией страйковали водители - ФОТО, ВИДЕО

Отмечается, что этот проект начался у столичной мэрии. Все участники-авто были украшены огромными флагами и цветами ГБ. Некоторые из активистов взяли на автомобильный флешмоб даже своих малышей.

Участники акции таким образом призывают всех поддержать проект на сайте ГБ. Для того, чтобы внести свои коррективы в развитие столицы.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в последнее время Бухарест охватили многотысячные акции протеста. В частности, несмотря на разгон полиции митингующих, сегодня вечером в центре столицы вновь запланирована новая акция протеста с требованием отставки правительства Виорики Денчиле.