15:32 14.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Под столичной мэрией страйковали водители - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня по центру Киева проехались авторы и сторонники Общественного бюджета. Об этом сообщают украинские СМИ.

Под столичной мэрией страйковали водители - ФОТО, ВИДЕО

Отмечается, что этот проект начался у столичной мэрии. Все участники-авто были украшены огромными флагами и цветами ГБ. Некоторые из активистов взяли на автомобильный флешмоб даже своих малышей.

Участники акции таким образом призывают всех поддержать проект на сайте ГБ. Для того, чтобы внести свои коррективы в развитие столицы.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в последнее время Бухарест охватили многотысячные акции протеста. В частности, несмотря на разгон полиции  митингующих, сегодня вечером в центре столицы вновь запланирована новая акция протеста с требованием отставки правительства Виорики Денчиле.


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