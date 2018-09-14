Немалый перепой: в Киеве таксист вылетел на трамвайные пути - ФОТО, ВИДЕО

В ночь на пятницу, 14 сентября, в Киеве на улице Борщаговской произошло дорожно-транспортное происшествия с участием машины такси Renault Kangoo и маршрутки. В результате аварии никто не пострадал.
Об этом сообащет "Информатор".
Как отмечается, нелепое ДТП случилось около 22:00. Напуганные очевидцы рассказали, что водитель такси Renault не учел дорожную обстановку и скорость движения, после чего не заметил как допустил столкновение с маршруткой. Кроме того, человек в состоянии алкогольного опьянения проломил ограждение линии скоростного трамвая, затем вылетел на колеи.
По прибытию на место происшествия сотрудники правоохранительных органов заявили, что тест на драггер показал 2.50 промилле алкоголя в крови. Также столичные копы заявили, что с пьяным таксистом в салоне машины находился пассажир, который также вел себя неадекватно.
"Он мой друг и просто очень сильно устал", - сказал пассажир.
При этом, когда правоохранители сообщили, что у водителя 2.50 промилле алкоголя в крови, обыватель забрал свои слова обратно. В частности, он заявил, что не знает его и это просто таксист, который его вез.
"Застрявшая на путях машина, заблокировала движение трамваев в обе стороны. Пострадавших не обнаружено", - подчеркнули в полиции.
В настоящее время продолжается предварительное следствие по делу о ДТП.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе Таировского кладбища Одесской области произошло столкновение двух легковушек.