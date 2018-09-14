10:58 14.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне требуют почистить Днепр

На сайте Киевсовета появилась петиция, в которой жители столицы просят привести в порядок акваторию реки Днепр. Отмечается, что вся поверхность воды покрыта густыми зарослями водорослей сине-зеленого оттенка.

Киевляне требуют почистить Днепр

Автором данного обращения от имени всех жителей является жительница Киева Татьяна Викторовна Фатеева.

Как отмечается, растительность уже образовала целые острова у Северного моста и у моста Патона. Из-за этого, появляются проблемы с навигацией, так как катера, яхты или баржи не могут нормально проплывать.

Также автор петиции обращает внимание на пешеходную зону. По ее мнению бетонные стены вдоль Набережно-Крещатицкой имеют неэстетический вид.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", жители столицы предложили переименовать улицу Московскую на улицу Олега Сенцова. Автор зарегистрированной петиции предлагает набрать 10 тыс подписей за давнюю задумку института Нацпамяти по переименованию ул. Московской в честь заключенного украинского режиссера.


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