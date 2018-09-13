01:00 13.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичных маршрутках пройдет генеральная уборка

"Киевпастранс" ищет подрядчика для генеральной уборки в троллейбусах, автобусах, трамваях и фуникулере. Об этом свидетельствует сообщение компании на портале электронных закупок ProZorro.

В столичных маршрутках пройдет генеральная уборка

Отмечается, что на это из горбюджета выделили 12,7 миллиона гривен. В то же время отмечается, что стоимость уборки одного только троллейбуса или трамвая стоит 6-15 тысяч гривен.

Тот кому удастся выиграть тендер, должен помыть потолки, полы, перила, компостеры, сиденья, стекла, кабину водителя и "гармошки". Кроме того, приобретая различные надписи, которые оставили вандалы, скотч, остатки объявлений, рекламы и жвачек.

Сам аукцион состоится шестого ноября этого года. Транспорт должны убрать в течение года после подписания договора.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", столичная власть начал капитальный ремонт моста "Метро". Уже на эти выходные было запланировано, что дорожные службы начнут ремонтные работы.


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