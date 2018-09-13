В Киевской области вновь выросла стоимость проезда

Теперь жители Ирпеня будут платить вместо шести – семь гривен за проезд. Примечательно, что это второе подорожание за год, так как первое состоялось в марте текущего года.

По этому поводу местная власть заявила, что повышение стоимости за проезд связано с ростом цен на дизельное топливо.

Кроме этого, в мэрии города уточнили, что перевозчики хотели сделать выше цены для проезда школьников – до трех гривен, но власти ограничились только повышением цен для взрослых.

Как сообщалост ранее в "УРА-Информ", министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ведомство рассматривает возможность запуска проекта платных концессионных дорог по двум направлениям: "Третья Киевская кольцевая автодорога" и автодорога "Киев — Одесса".