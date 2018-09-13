13:32 13.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная власть на три дня перекроет Крещатик

В Киеве власти планируют на три дня перекрыть движение транспорта в центре города.

Столичная власть на три дня перекроет Крещатик

Тут на улице Крещатик состоится Всеукраинский праздник благодарения. Как сказано на официальной портале столицы, движение для всех видом транспорта будет остановлено с девяти часов вечера 21 сентября до шести часов утра 24 сентября.

Так, во время подготовки и проведения мероприятия будет запрещено движения всех видов транспорта по улице Крещатик от пересечения с улицей Богдана Хмельницкого до пересечения с Аллеей Героев Небесной Сотни.

С шести часов утра и до полуночи 23 сентября будет действовать ограничение движения транспорта двумя крайними правыми полосами движения улицы Крещатик на участке от Бессарабской площади до улицы Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади для остановки транспортных средств с целью заезда участников мероприятия с ограниченной мобильностью.

Кроме того, на время проведения мероприятия изменят работу маршруты наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанными участками, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Киеве с 28 августа частично ограничат движение транспорта на путепроводе по улице Михаила Бойчука.


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