Кличко заявил, что на Троещине появится новый парк - ФОТО

Как отметил Кличко, в данно время на объекте продолжаются работы. Однако, несмотря на это, жители Троещины не стесняются уже прогуляться зеленой зоной, которую заканчивают обустраивать.

"Новый парк будет площадью более 9 гектаров. Первая очередь, которую вскоре представим - почти 2,5 гектара. Уже обустроены прогулочные дорожки, велодорожки, также проложили дорожки из ФЭМ на прилегающей к парку придомовой территории", - рассказал Кличко.

В новом парке установили освещение, лавочки и урны, две детских площадки, площадка для ворк-аута, расчистили озеро, возле которого расположена зона отдыха, заканчивают обустройство газона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", На сайте Киевского городского совета появилась петиция с предложением переименовать парк Вечной Славы в Печерском районе.