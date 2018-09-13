15:56 13.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100203572:labazovych

Кличко заявил, что на Троещине появится новый парк - ФОТО

Городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал открытие нового парка на Троещине, вдоль проспекта Шухевича. По этому поводу, мэр столицы разместил видеоролик на своей странице в социальной сети Facebook, где показал, как идут работы по обустройству новой зоны отдыха.

Кличко заявил, что на Троещине появится новый парк - ФОТО

Как отметил Кличко, в данно время на объекте продолжаются работы. Однако, несмотря на это, жители Троещины не стесняются уже прогуляться зеленой зоной, которую заканчивают обустраивать.

"Новый парк будет площадью более 9 гектаров. Первая очередь, которую вскоре представим - почти 2,5 гектара. Уже обустроены прогулочные дорожки, велодорожки, также проложили дорожки из ФЭМ на прилегающей к парку придомовой территории", - рассказал Кличко.

В новом парке установили освещение, лавочки и урны, две детских площадки, площадка для ворк-аута, расчистили озеро, возле которого расположена зона отдыха, заканчивают обустройство газона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", На сайте Киевского городского совета появилась петиция с предложением переименовать парк Вечной Славы в Печерском районе.


Поделиться
Читайте также:
 
Комитет Европарламента положительно отреагировал за отмену виз для граждан Косово Миссия ООН зафиксировала почти полсотни похищений в Крыму Арену в Монако назвали в честь тренера сборной Франции - ФОТО Подозреваемые в отравлении Скрипалей прикидываются туристами
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив