В столичной многоэтажке ночью прогремел взрыв - ФОТО

После взрыва загорелись балконы на двух этажах. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, взрыв произошел в доме номер 12. На место происшествия прибыли пожарные и несколько машин скорой помощи. При этом спасателям пришлось эвакуировать людей из дома.

Данные о пострадавших в настоящее время уточняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в понедельник 11 сентября, произошла авария на улице Николая Василенко, автомобиль Daewoo Lanos на большой скорости влетел в автомобиль Skoda Octavia полиции охраны. Водитель полицейского авто ехал в правом ряду. На затяжном повороте его в левый бок ударил Daewoo Lanos, от столкновения Skoda вылетела с проезжей части через бордюр на трамвайные пути.