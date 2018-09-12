08:32 12.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичной многоэтажке ночью прогремел взрыв - ФОТО

В Киеве в ночь на среду, 12 сентября, на улице Маршала Гречко в Подольском районе в одному из многоэтажных домов прогремел взрыв.

В столичной многоэтажке ночью прогремел взрыв - ФОТО

После взрыва загорелись балконы на двух этажах. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, взрыв произошел в доме номер 12. На место происшествия прибыли пожарные и несколько машин скорой помощи. При этом спасателям пришлось эвакуировать людей из дома.

Данные о пострадавших в настоящее время уточняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в понедельник 11 сентября, произошла авария на улице Николая Василенко, автомобиль Daewoo Lanos на большой скорости влетел в автомобиль Skoda Octavia полиции охраны. Водитель полицейского авто ехал в правом ряду. На затяжном повороте его в левый бок ударил Daewoo Lanos, от столкновения Skoda вылетела с проезжей части через бордюр на трамвайные пути.


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