В столичной многоэтажке ночью прогремел взрыв - ФОТО

В Киеве в ночь на среду, 12 сентября, на улице Маршала Гречко в Подольском районе в одному из многоэтажных домов прогремел взрыв.
После взрыва загорелись балконы на двух этажах. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.
Как сообщают очевидцы в социальной сети, взрыв произошел в доме номер 12. На место происшествия прибыли пожарные и несколько машин скорой помощи. При этом спасателям пришлось эвакуировать людей из дома.
Данные о пострадавших в настоящее время уточняются.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в понедельник 11 сентября, произошла авария на улице Николая Василенко, автомобиль Daewoo Lanos на большой скорости влетел в автомобиль Skoda Octavia полиции охраны. Водитель полицейского авто ехал в правом ряду. На затяжном повороте его в левый бок ударил Daewoo Lanos, от столкновения Skoda вылетела с проезжей части через бордюр на трамвайные пути.