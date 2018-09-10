Киевлянам продолжают отключили холодную воду

В понедельник, 10 сентября, произошло повреждение сети. Как говорится в сообщении пресс-службы Киевводоканала, на данный момент аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской.

В связи с чем временно отсутствует водоснабжение по адресам:

простерт Академика Глушкова, 1, с 13 по 45;

улица Елены Телиги, 7, 9;

улица Салютная 3, 5;

улица Каменщиков с 2 по 30;

улица Ясная с 1 по 35;

переулок Ясный с 1 по 10;

улица Круглая с 1 по 10.

В ведомстве также отметили, что ориентировочно ликвидация повреждений займет сутки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августа в столице без горячей воды остались почти десять тысяч жилых домов. Из них половина домов все еще остаются без воды из-за газового конфликта между столицей и НАК "Нафтогаз".