Из-за ухудшения погодных условий в Киеве пробки и десятки ДТП - ФОТО

Как сообщают местные СМИ, всего в Киеве за утро понедельника произошло порядка 20 ДТП.

Согласно данным Google Maps, в центре Киева случилось пять ДТП, а в районе метро "Житомирская" и Большой Окружной — сразу четыре. Две аварии зафиксированы в районе столичного бульвара Леси Украинки.

Также мокрая поверхность дороги стала причиной аварии и на бульваре Вацлава Гавела в районе медгородка. Там водитель фуры перед пешеходным переходом столкнулся с легковушкой, отбросив ее на 30 метров вперед. К счастью, пешеход успел отскочить.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в столице по адресу улица Елены Телиги, 12б произошла авария с мусоровозом Mercedes перевернулся на дороге. Как утверждают правоохранители, грузовик ехал по улице Елены Телиги в сторону проспекта Степана Бандеры. Напротив заправки Shell автомобиль врезался в отбойник и после этого перевернулся на бок.