В Киеве на "синей ветке" пассажир упал на рельсы

Тут, по неизвестным пока причинам, один из пассажиров оказался на рельсах. Как сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена, сбой в графике произошел из-за пассажира на путях по станции "Контрактовая площадь.

Сейчас, как отметили в столичной подземке, движение поездов по синей линии восстановлено в обычном режиме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на рельсы метро упал пассажир. Пострадавшего скорая помощь увезла в больницу. Вместе с тем из-за инцидента приостанавливали движение вагонов метро. Как сообщила советник начальника предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, на данный момент движение в метрополитене уже восстановлено. Оно было приостановлено где-то на две минуты на зеленой ветке метро.