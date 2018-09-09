22:27 09.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на "синей ветке" пассажир упал на рельсы

В Киеве в воскресенье, 9 сентября, на "синей ветке" метро произошел сбой в движении.

В Киеве на

Тут, по неизвестным пока причинам, один из пассажиров оказался на рельсах. Как сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена, сбой в графике произошел из-за пассажира на путях по станции "Контрактовая площадь.

Сейчас, как отметили в столичной подземке, движение поездов по синей линии восстановлено в обычном режиме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на рельсы метро упал пассажир. Пострадавшего скорая помощь увезла в больницу. Вместе с тем из-за инцидента приостанавливали движение вагонов метро. Как сообщила советник начальника предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, на данный момент движение в метрополитене уже восстановлено. Оно было приостановлено где-то на две минуты на зеленой ветке метро.


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