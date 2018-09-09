12:39 09.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве может появиться улица им. Олега Сенцова

Жители столицы предложили переименовать улицу Московскую на улицу Олега Сенцова. Соответствующая петиция зарегистрирована на сервисе электронных петиций Киевского городского совета. 

В Киеве может появиться улица им. Олега Сенцова

Автор зарегистрированной петиции предлагает набрать 10 тыс подписей за давнюю задумку института Нацпамяти по переименованию ул. Московской в честь заключенного украинского режиссера. 

"Необходимо поддержать Олега Сенцова и увеличить политическое давление на руководство России с целью его освобождения", - отмечается в обращении. 

На данный момент собрано 26 подписей из необходимых 10 тысяч.

Напомним, что Сенцов более 110-ти дней находится без еды, состояние его организма на исходе, но режиссер продолжает настаивать на том, чтобы РФ освободила всех украинских политзаключенных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", киевляне призвали предоставить одной из улиц столицы имя американского сенатора Джона Маккейна. Джон Маккейн был великим человеком, он неоднократно посещал Киев в самые тяжелые времена, его помощь невозможно переоценить.


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