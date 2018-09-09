В Киеве может появиться улица им. Олега Сенцова

Жители столицы предложили переименовать улицу Московскую на улицу Олега Сенцова. Соответствующая петиция зарегистрирована на сервисе электронных петиций Киевского городского совета.
Автор зарегистрированной петиции предлагает набрать 10 тыс подписей за давнюю задумку института Нацпамяти по переименованию ул. Московской в честь заключенного украинского режиссера.
"Необходимо поддержать Олега Сенцова и увеличить политическое давление на руководство России с целью его освобождения", - отмечается в обращении.
На данный момент собрано 26 подписей из необходимых 10 тысяч.
Напомним, что Сенцов более 110-ти дней находится без еды, состояние его организма на исходе, но режиссер продолжает настаивать на том, чтобы РФ освободила всех украинских политзаключенных.
Как сообщалось в "УРА-Информ", киевляне призвали предоставить одной из улиц столицы имя американского сенатора Джона Маккейна. Джон Маккейн был великим человеком, он неоднократно посещал Киев в самые тяжелые времена, его помощь невозможно переоценить.