Сегодня в Киеве ожидается гроза

Сообщается, что сегодня в Киеве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Кроме того, ожидается северо-восточный восточный ветер скоростью 7-12 м/с, температура воздуха днем от +22 до +24.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента благоустройства КГГА в случае грозы рекомендует отдыхающим на природе спуститься в низину; отойти от деревьев, столбов, вышек; отойти подальше от водоемов; снять металлические предметы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", всего за неделю в Японии от теплового удара скончались два человека и 5890 человек были госпитализированы. По сравнению с относительно прохладной предыдущей неделей, когда в больницы обратились 3669 человек, рост количества пострадаших составил 1,6 раза.