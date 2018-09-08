В Киеве будет изменен график общественного транспорта

Отмечается, что проходят подготовительные работы для спортивного мероприятия Intersport Ukraine Run 2018, поэтому будет затруднено движение транспорта от 8 сентября до 9:00 до 9 сентября и ориентировочно с 13:30 до 24:00.

Будет затруднено движение авто по маршруту: ул. Крещатик – Европейская площадь – ул. Михаила Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – ул. Михаила Грушевского – Арсенальная площадь – ул. Ивана Мазепы – Арсенальная площадь – ул. Михаила Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – ул. Ивана Мазепы – Арсенальная площадь – ул. Михаила Грушевского – Европейская площадь – ул. Крещатик.

Так, движение общественного транспорта организовано с изменениями:

- троллейбусы маршрута № 38 будут курсировать от ст. м.Выдубичи к б-ру Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной);

- автобусы маршрута № 24 от железнодорожного вокзала Центральный до ст. м. Площадь Льва Толстого;

- автобусы маршрута № 55 будут курсировать от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, дальше – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украины – ул. Бассейная – ул. Шота Руставели – ул. Рогнединская – ст. м. Дворец Спорта – ул. Эспланадная – б-р Леси Украинки ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по своему маршруту;

- автобусы маршрута № 62-от Ботанического сада до б-ру Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной);

- автобусы маршрута № 114 будут курсировать на двух участках:

- от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкой по собственному маршруту, далее – ул. Хорива – ул. Почайнинская – ул. Сковороды – Контрактовая площадь – ул. Межигорская – ул. Электриков – ул. Набережно-Рыбальская, далее в направлении ул. Милославской по собственному маршруту;

- от железнодорожного вокзала Центральный до Софийской площади.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в День физической культуры и спорта в Киеве состоятс беговые соревнования "Intersport Ukraine Run 2018", вследствие чего будет ограничено движение по ряду улиц.