В аэропорту Борисполя вновь застряли туристы - ФОТО

По словам представителя авиакомпании Bravo Airways, которая должна выполнять рейс, не выходит к пассажирам. Кроме того, никто из ожидающих не получил горячее питание, и проживание в отеле.

Люди в растерянности, не понимают, к кому обращаться и куда идти. Занимают стулья в зале ожиданий, или прогуливаются по территории.

Издание отмечает, что все туристы являются клиентами туристического оператора JoinUp.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", аэропорт был закрыт в связи с самым сильным за последние 25 лет тайфуном "Джеби", обрушившимся на Японию. Вылета отмененных 400 рейсов ожидали около трех тыс. пассажиров.