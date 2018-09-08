В аэропорту Борисполя вновь застряли туристы - ФОТО

Сегодня восьмого августа в международном аэропорту Борисполь в Киеве, был задержан авиарейс ВАУ 2081 в турецкий Бодрум на сутки. Как сообщает gazeta.uа, вылета ожидают 170 пассажиров.
По словам представителя авиакомпании Bravo Airways, которая должна выполнять рейс, не выходит к пассажирам. Кроме того, никто из ожидающих не получил горячее питание, и проживание в отеле.
Люди в растерянности, не понимают, к кому обращаться и куда идти. Занимают стулья в зале ожиданий, или прогуливаются по территории.
Издание отмечает, что все туристы являются клиентами туристического оператора JoinUp.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", аэропорт был закрыт в связи с самым сильным за последние 25 лет тайфуном "Джеби", обрушившимся на Японию. Вылета отмененных 400 рейсов ожидали около трех тыс. пассажиров.