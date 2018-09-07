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Столичная власть отменила торги на строительство метро на Виноградарь

Киевский метрополитен отменил проведение торгов на строительство метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

Столичная власть отменила торги на строительство метро на Виноградарь

Такая ситуация сложилась из-за невозможности устранения нарушений, возникших в сфере государственных закупок. Как сказано в сообщении, опубликованном в четверг, 6 сентября. в системе публичных закупок ProZorro, ранее по тендеру поступала жалоба на дискриминационные условия тендерной документации и нарушения законодательства в сфере госзакупок.

Напомним, в августе сообщалось, что в тендере на строительство метро в Киеве от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь примут участие две компании. Предложения изначально подали три компании: "Интерстройтоннель" (Киев), "Киевметрострой" (Киев) и "Строительная компания "Адамант" (Мукачево).

При этом отмечается, что документы строительной компании "Адамант" отклонены.

Как сообщал УРА-Информ, 11 июля в Киеве утвердили проект строительства участка метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. На новом участке линии метро будет две станции - "Мостицкая" и "Проспект Правды". Также линия будет вмещать участок вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".


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