Столичная власть отменила торги на строительство метро на Виноградарь

Такая ситуация сложилась из-за невозможности устранения нарушений, возникших в сфере государственных закупок. Как сказано в сообщении, опубликованном в четверг, 6 сентября. в системе публичных закупок ProZorro, ранее по тендеру поступала жалоба на дискриминационные условия тендерной документации и нарушения законодательства в сфере госзакупок.

Напомним, в августе сообщалось, что в тендере на строительство метро в Киеве от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь примут участие две компании. Предложения изначально подали три компании: "Интерстройтоннель" (Киев), "Киевметрострой" (Киев) и "Строительная компания "Адамант" (Мукачево).

При этом отмечается, что документы строительной компании "Адамант" отклонены.

Как сообщал УРА-Информ, 11 июля в Киеве утвердили проект строительства участка метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. На новом участке линии метро будет две станции - "Мостицкая" и "Проспект Правды". Также линия будет вмещать участок вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".