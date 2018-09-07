"Самопомич" исключила из своих рядов нескольких депутатов

Как пояснила в пятницу, 7 сентября, председатель Киевской городской партийной организации Оксана Сироид, депутаты Киеврады Сергей Гусовский, Алексей Руденко, Сергей Харчук и Вадим Васильчук были исключены за нанесение значительного ущерба репутации политической силы.

По ее словам, эти депутаты поддержали решение Киевской городской рады о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь всех захваченных участков составляет более 1,4 гектаров.

Марченко использовал свой депутатский мандат для реализации вероятно коррупционных схем с земельными участками в Киеве, - пояснила она, добавив, что если человек использует свой статус и должность для того, чтобы получать персональную выгоду, это свидетельствует о недобросовестности этого человека.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Киевская городская рада реструктуризировала непогашенный долг по внешним заимствованиям.