10:15 07.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Самопомич" исключила из своих рядов нескольких депутатов

Объединение "Самопомич" исключила из своих рядом четырех депутатов.

Как пояснила в пятницу, 7 сентября, председатель Киевской городской партийной организации Оксана Сироид, депутаты Киеврады Сергей Гусовский, Алексей Руденко, Сергей Харчук и Вадим Васильчук были исключены за нанесение значительного ущерба репутации политической силы.

По ее словам, эти депутаты поддержали решение Киевской городской рады о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь всех захваченных участков составляет более 1,4 гектаров.

Марченко использовал свой депутатский мандат для реализации вероятно коррупционных схем с земельными участками в Киеве, - пояснила она, добавив, что если человек использует свой статус и должность для того, чтобы получать персональную выгоду, это свидетельствует о недобросовестности этого человека.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Киевская городская рада реструктуризировала непогашенный долг по внешним заимствованиям.


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