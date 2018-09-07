15:39 07.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На одном из мостов Киева ограничат движение

В ночь на восьмое сентября начинаются работы по капитальному ремонту моста Метро. Как сообщила Киевская горгосадминистрация со ссылкой на "Киевавтодор", ​​движение по мосту будет ограничено.

На одном из мостов Киева ограничат движение

Как общается, первый этап начнется в 00:00 8 сентября и предусматривает ремонт двух полос движения в направлении центра столицы. Речь идет о ремонте и усилении пролетных строений моста, ремонте опор, дорожного покрытия, тротуаров и др.

В связи с этим коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращает внимание водителей, что на протяжении выполнения ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться во встречном направлении в обе стороны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице на улице Михаила Бойчука в течение 10 дней будет ограничено  движение транспорта на путепроводе.


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