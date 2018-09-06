В первую неделю осени в Киеве зафиксировали температурный рекорд

Отмечается, что столбик термометра не опустился ниже 18,8°С, что на 0,2°С выше предыдущего рекордного значения для этих суток 1968 года.

Это уже 21 температурный рекорд этого года, большинство из которых выпало на апрель-май.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в канадской провинции Квебек число погибших от жары выросло до 33 человек. Так, основное число погибших составляют пожилые люди возрастом от 50 до 90 лет. Большинство из них не имеют родственников и проживают в относительной изоляции, что и стало основной причиной их преждевременной кончины.