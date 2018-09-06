В Киеве произошла драка, есть раненый

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на рынке раздались выстрелы. Так, на место происшествия было немедленно отправлен экипаж патрульной полиции и следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции.

По словам полицейских, на рынке возник конфликт между охранником и двумя неизвестными людьми.

"Охранник сделал замечание мужчинам, которые разбросали блоки. Те в ответ выразили возмущение и набросились на оппонента с кулаками. Так, в разгар драки один из неизвестных достал оружие и сделал несколько выстрелов", - отметили сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время перых человек доставили в Печерское управление полиции для дачи объяснений. Все они - несовершеннолетние.

Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами происшествия. Кроме этого, они решают вопрос относительно открытия уголовного производства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Коломыя Ивано-Франковской области неизвестные устроили стрельбу. В результате инцидента пострадали два человека.