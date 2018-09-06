Строительство метро на Виноградарь опять отложили

Об этом свидетельствуют данные о тендере в системе ProZorro.

Тендер отменили на основании «невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок».

Киевский метрополитен не смог подтвердить законность банковской гарантии «Киевметростроя» на 29,9 млн грн, а именно - предприятие не смогло доказать, что "Киевметрострой" внес средства на депозит 10 июля, как это было указано в гарантии. Таким образом, гарантия не вступила в силу на дату конечного срока подачи тендерных предложений.

Поэтому 5 сентября метрополитен решил отменить торги.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве с понедельник, 3 сентября, один из выходов подземного перехода станции метро "Тараса Шевченка" закрылся. Он не будет работать до до 31 октября. Как сообщает пресс-служба предприятия "Киевский метрополитен", закрывается вход/выход подземного перехода станции метро "Тараса Шевченко" в направлении улицы Оленивской, со стороны ЗАО "Киевмлын".