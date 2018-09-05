В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд этой осени

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Столбик термометра не опустился ниже 18,8°С, что на 0,2°С выше предыдущего рекордного значения для этих суток 1968 года.

Отмечается, что это уже 21 температурный рекорд в этом году. Большинство из них выпало на апрель-май.

Также нынешнее лето в Киеве разделило третье-пятое место с 1946 и 1999 годами в рейтинге самых теплых за всю историю климатических наблюдений.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня пятого сентября западные и южные части Украины, а также в Винницкой области ожидаются грозы, на востоке - сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Так, по данным Укргидрометцентра в западной и южной части Украины местами ожидаются шквалы ветра 15-20 м/с, на востоке страны отдельные порывы ветра 15-18 м/с. При этом 5-7 сентября, кроме Житомирской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.