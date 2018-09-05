В Киеве на улице Михаила Бойчука ограничат движение транспорта

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы КК "Киевавтодор" столице на странице в сети Facebook.

Как отмечается, с пятого сентября 18:00 до 15 сентября 18:00 движение транспорта будет частично ограничено в направлении центра города. Такие временные неудобства связаны с выполнением ремонтных работ на путепроводе.

В настоящее воемя представители КК "Киеваавтодора" просят ыодителей с пониманием отнестись к переменам на проезжей части.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Печерском районе Киеве на улице Ивана Мазепы образовалась яма, заполненная водой. На данный момент движение транспорта частично ограничено.