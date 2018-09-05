В Киеве на площади Победы иномарка сбил мотоциклиста

Тут водитель "Mercedes" на еврономерах сбил мотоциклиста. В результате аварии водитель мотоцикла попал в больницу.

Как сообщают очевидцы, мотоциклист двигался по улице Саксаганского в сторону проспекта Победы. Водитель иномарки ехал по проспекту Победы в направлении центра столицы.

Со слов водителя машины, он ехал на зеленый сигнал светофора, а мотоциклист начал ехать на желтый свет. Сейчас в аварии разбирается следственная группа. В связи с ДТП движение по улице Саксаганского затруднено - там образовался затор.

На место ДТП прибыла "скорая". Водителя мотоцикла доставили в больницу с травмой ноги. Вероятно у него также закрытая черепно-мозговая травма, однако более детально диагноз поставят медики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник, 4 сентября, мужчина погиб, выпав из маршрутки. Во время конфликта в маршрутном автобусе мужчина толкнул оппонента, он потерял равновесие, выпал из салона и ударился лицом об асфальт. В результате потерпевший скончался в карете "скорой помощи" по дороге в больницу.