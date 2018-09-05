15:13 05.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве горит ресторан "Ланселот" - ФОТО

В Киеве на ул. Мельникова, 4 в ресторане "Ланселот" произошло возгорание кровли площадью 300 кв. м. Сейчас на месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения.

В Киеве горит ресторан

Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС столицы.

Как отмечается, в данное время тушение пожара продолжается. В частности, спасательные бригады делают все возможное, чтобы поскорее найти очаг возгорания и как можно быстрее локализовать его.

"На месте происшествия работает 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве", - говорится в сообщении.

По словам сотрудников ГСЧС, что стало причиной возгорания пока неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе на улице Дальницкой начался пожар и во время тушения огня взорвался газовый баллон. В результате инцидента пострадали одесские пожарные.


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