В Киеве горит ресторан "Ланселот" - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС столицы.

Как отмечается, в данное время тушение пожара продолжается. В частности, спасательные бригады делают все возможное, чтобы поскорее найти очаг возгорания и как можно быстрее локализовать его.

"На месте происшествия работает 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве", - говорится в сообщении.

По словам сотрудников ГСЧС, что стало причиной возгорания пока неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе на улице Дальницкой начался пожар и во время тушения огня взорвался газовый баллон. В результате инцидента пострадали одесские пожарные.