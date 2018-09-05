В Киеве горит ресторан "Ланселот" - ФОТО

В Киеве на ул. Мельникова, 4 в ресторане "Ланселот" произошло возгорание кровли площадью 300 кв. м. Сейчас на месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения.
Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС столицы.
Как отмечается, в данное время тушение пожара продолжается. В частности, спасательные бригады делают все возможное, чтобы поскорее найти очаг возгорания и как можно быстрее локализовать его.
"На месте происшествия работает 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве", - говорится в сообщении.
По словам сотрудников ГСЧС, что стало причиной возгорания пока неизвестно.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе на улице Дальницкой начался пожар и во время тушения огня взорвался газовый баллон. В результате инцидента пострадали одесские пожарные.