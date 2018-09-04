В жару "Киевводоканал" решил отключить холодную воду в трех районах

Об этом сообщает ЧАО “АК” Киевводоканал".

В течение этого времени холодной воды не будет в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах Киева.

"Киевводоканал" сообщает, что для надежной работы систем водоснабжения проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

4 сентября с 10:00 до 20:00 - ул. Алматинская, 39а, 39в, 39г, 39д, 39е, 41а, 41б (ж / б);

4 сентября с 22:00 до 06:00 5 сентября - ул. Антоновича, 50, 57, 59, 59б (ж / б); ул. Деловая, 11, 13, 20, 22, 22б, 22в, 24 (ж / д) ул. Б. Васильковская, 74, 76, 76б, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92 (ж / б), 78 (школа)

5 сентября с 09:00 до 20:00 - ул. Героев Севастополя, 1, 5, 7, 9, 8, 5а, 7а, 7б, 10а, 10б, 12, 14, 16 (ж / б), 3 (д / с) 3а (прокуратура) ул. В. Гавела, 25, 27а, 29;

6 сентября с 10:00 до 19:00 - ул. Калачевская, 9 (ж / б).

"Киевводоканал" просит с пониманием отнестись к такой ситуации, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой.

Как сообщал "УРА-Информ", в украинской столице в ближайшие два дня ожидается высокий уровень пожарной опасности, 6-9 сентября - чрезвычайный 5 класса уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.