08:57 04.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве закрыта на вход одна из станций метро

Утром во вторник четвертого сентября станция метро "Политехнический институт" закрыта на вход в связи с поломкой эскалатора. Об этом сообщает администрация киевского метрополитена в на своей странице в соцсети Twitter

В Киеве закрыта на вход одна из станций метро

Как отмечается, накануне на станции сломался эскалатор. В данное время, работают только два эскалатора на подъем к выходу из метро.

Аварийная бригада работает на месте инцидента, и пытается к скором времени устранить все проблемы. Об открытии станции будет сообщено дополнительно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в сентябре 2018 года начнутс ремонтные работы моста Метро через Русановский пролив. Движение транспорта будет частично ограничено. Подготовительные работы планируется начать с 7 по 14 сентября. 


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