В Киеве закрыта на вход одна из станций метро

Как отмечается, накануне на станции сломался эскалатор. В данное время, работают только два эскалатора на подъем к выходу из метро.

Аварийная бригада работает на месте инцидента, и пытается к скором времени устранить все проблемы. Об открытии станции будет сообщено дополнительно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в сентябре 2018 года начнутс ремонтные работы моста Метро через Русановский пролив. Движение транспорта будет частично ограничено. Подготовительные работы планируется начать с 7 по 14 сентября.