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В Киеве полицейским автомобилем столкнулся с троллейбусом - ФОТО

В Шевченковском районе города Киева в понедельник вечером, 3 сентября, полицейская машина попала в аварию.

В Киеве полицейским автомобилем столкнулся с троллейбусом - ФОТО

На перекрестке улицы Черновола и Маршала Рыбалко в нее врезался троллейбус. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, троллейбус стоял на светофоре, ожидая зеленый свет, а со второго ряда поворачивал автомобиль полиции.

Когда зеленый свет включился троллейбус начал движение. В это же время из второго ряда без всяких сигнализирующих средств поворота и проблесковых маячков начал поворачивать патруль полиции. Автомобиль поворачивал направо на Маршала Рыбалко, перегородив движение городскому транспорту.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу, 1 сентября, возле станции метро " Позняки" бетономешалка Foton протаранила забор. По предварительной информации, водитель транспорта съезжал с проспекта Григоренка на проспект Бажана, но в месте сужения дороги он решил притормозить, маневр произошел слишком резко.


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