В Киеве мужчина погиб, выпав из маршрутки

Во время конфликта в маршрутном автобусе мужчина толкнул оппонента, он потерял равновесие, выпал из салона и ударился лицом об асфальт. В результате потерпевший скончался в карете "скорой помощи" по дороге в больницу.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице, происшествие произошло на Большой Кольцевой на остановке общественного транспорта. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Другой участник конфликта, 43-летний уроженец Житомирской области, уже задержан.

По факту происшествия в настоящее время начато уголовное дело по статье Убийство по неосторожности Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 1 сентября 2018 года произошла резня в общежитии Национального авиационного университета по улице Нежинской. Злоумышленник нанес двум студентам НАУ многочисленные ножевые ранения.