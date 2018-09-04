12:32 04.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве мужчина погиб, выпав из маршрутки

В Киеве во вторник, 4 сентября, мужчина погиб, выпав из маршрутки.

В Киеве мужчина погиб, выпав из маршрутки

Во время конфликта в маршрутном автобусе мужчина толкнул оппонента, он потерял равновесие, выпал из салона и ударился лицом об асфальт. В результате потерпевший скончался в карете "скорой помощи" по дороге в больницу.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице, происшествие произошло на Большой Кольцевой на остановке общественного транспорта. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Другой участник конфликта, 43-летний уроженец Житомирской области, уже задержан.

По факту происшествия в настоящее время начато уголовное дело по статье Убийство по неосторожности Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 1 сентября 2018 года произошла резня в общежитии Национального авиационного университета по улице Нежинской. Злоумышленник нанес двум студентам НАУ многочисленные ножевые ранения.


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