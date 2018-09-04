Центральные улицы столицы будут перекрыты 9 сентября из-за соревнований

Так, из-а подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия восьмого августа с 05:00 до 24:00 девятого августа будет запрещено движение транспорта по улице Крещатик.

Также в воскресение девятого сентября будет перекрыто движение по маршруту беговых соревнований с 9:00 до 19.30: ул. Крещатик - Европейская площадь - ул. Михаила Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - ул. Михаила Грушевского - Арсенальная площадь - ул. Ивана Мазепы - Арсенальная площадь - ул. Михаила Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога – аллея Героев Крут - ул. Ивана Мазепы - Арсенальная площадь - ул. Михаила Грушевского - Европейская площадь - ул. Крещатик.

Стоит отметить, что беговые соревнования участники будут преодолевать по дистанции 10, 5, 2 км, а также командные забеги.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в сентябре 2018 года начнутся ремонтные работы моста Метро через Русановский пролив. Движение транспорта будет частично ограничено. Подготовительные работы планируется начать с 7 по 14 сентября.