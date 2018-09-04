10:31 04.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Станция метро "Политехнический институт" работает в обычном режиме

Станция Киевского метрополитена "Политехнический институт", которую сегодня утром закрывали на вход в связи с поломкой эскалатора, работает в нормальном режиме.

Станция метро

Пресс-служба метро в соцсетях  сообщает, что станция "Политехнический институт" работает в обычном режиме.

Как сообщалось, во вторник станция метро "Политехнический институт" была закрыта на вход в связи с поломкой эскалатора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне на станции сломался эскалатор. В данное время, работают только два эскалатора на подъем к выходу из метро. Аварийная бригада работает на месте инцидента, и пытается к скором времени устранить все проблемы. Об открытии станции будет сообщено дополнительно.


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