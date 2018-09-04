Станция метро "Политехнический институт" работает в обычном режиме

Пресс-служба метро в соцсетях сообщает, что станция "Политехнический институт" работает в обычном режиме.

Как сообщалось, во вторник станция метро "Политехнический институт" была закрыта на вход в связи с поломкой эскалатора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне на станции сломался эскалатор. В данное время, работают только два эскалатора на подъем к выходу из метро. Аварийная бригада работает на месте инцидента, и пытается к скором времени устранить все проблемы. Об открытии станции будет сообщено дополнительно.