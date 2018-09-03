В Киеве первокурсник устроил резню на День знаний

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 17-летний юноша пытался проникнуть в помещение общежития, однако у входа у него возникла потасовка с другими студентами. Так, чтобы ликвидировать своих якобы врагов, агрессивный юноша достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные ранения.

"Один пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, а второй – легкие телесные повреждения", - подчеркнул следователь.

В настоящее время нарушитель порядка сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Также сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Теперь парню грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в понедельник, 3 сентября, на День знаний в Николаевском национальном университете им. В.А. Сухомлинского потеряли сознание четыре студентки первого курса.