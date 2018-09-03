В Киеве до ноября закрывается одна из станций метро

Он не будет работать до до 31 октября. Как сообщает пресс-служба предприятия "Киевский метрополитен", закрывается вход/выход подземного перехода станции метро "Тараса Шевченко" в направлении улицы Оленивской, со стороны ЗАО "Киевмлын".

В ведомстве также уточнили, что временное закрытие связано с обустройством сквера на улице Межигорской, 83.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. в Киеве в пятницу, 31 августа, из-за проведения концерта Imagine Dragon в НСК "Олимпийский" был изменен график работы трех станций метрополитена. Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-служба "Киевского метрополитена", начиная с семи и до восьми часов вечера станция метро "Олимпийская" не работала. "Площадь Льва Толстого" закрылась на вход, "Дворец спорта" закрывался на выход.