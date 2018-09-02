12:10 02.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице обокрали центр стоматологического обслуживания - ФОТО

Сегодня утром, 2 сентября, в Киев задержали мужчину, который совершил налет на стоматологическую клинику. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

В столице обокрали центр стоматологического обслуживания - ФОТО

Инцидент произошел на улице Академика Глушкова в Голосеевском районе столицы. В помещении клиники сработала сигнализация, на место происшествия прибыли правоохранители, которые в течении часа разыскали вора.

Задержанным оказался 33-летний ранее судимый житель Луганской области. В декабре прошлого года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.

Полисмены открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. На время следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве правоохранители задержали очередных квартирных воров


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