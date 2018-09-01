11:33 01.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В сентябре столичные музеи бесплатно будут пускать посетителей на экскурсии

В Киеве в первую неделю сентября в определенные дни можно будет сходить в музе бесплатно. Об этом передает "Вечерний Киев".

В сентябре столичные музеи бесплатно будут пускать посетителей на экскурсии

График бесплатных дней для посещейни опубликован на официальном сайте информатора:

1) 3 сентября, понедельник
- Музей истории Киева 
- Литературно-мемориальный музей М. Булгакова - бесплатно школьникам и пенсионерам
- Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора"

2) 4 сентября, вторник
- Музей-мастерская И. Кавалеридзе
- Музей А. Пушкина
- Музей шестидесятников
Музей Шолом-Алейхема

3) 5 сентября, среда
- Художественный центр "Шоколадный дом"
- Киевская картинная галерея
- Национальный научно-природный музей,
- Музей Ханенко

4) 6 сентября, четверг
- Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинской, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского


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