В сентябре столичные музеи бесплатно будут пускать посетителей на экскурсии

В Киеве в первую неделю сентября в определенные дни можно будет сходить в музе бесплатно. Об этом передает "Вечерний Киев".
График бесплатных дней для посещейни опубликован на официальном сайте информатора:
1) 3 сентября, понедельник
- Музей истории Киева
- Литературно-мемориальный музей М. Булгакова - бесплатно школьникам и пенсионерам
- Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора"
2) 4 сентября, вторник
- Музей-мастерская И. Кавалеридзе
- Музей А. Пушкина
- Музей шестидесятников
Музей Шолом-Алейхема
3) 5 сентября, среда
- Художественный центр "Шоколадный дом"
- Киевская картинная галерея
- Национальный научно-природный музей,
- Музей Ханенко
4) 6 сентября, четверг
- Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинской, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского