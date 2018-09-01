В Киеве в пешеходном переходе обнаружен труп мужчины - ФОТО

Столичные правоохранители расследуют убийство мужчины в подземном переходе в Голосеевском районе. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.
На место происшествия прибыли правоохранители для установления и задержания подозреваемых, в том числе опросили свидетелей, отработали место происшествия и посмотрели записи с камер видеонаблюдения.
В результате к управлению полиции доставили нескольких лиц для проведения следственных действий и установления их возможной причастности к смертельному убийству молодого человека.
Личность погибшего удалось идентифицировать. На вид мужчине 25-30 лет, был одет в темные джинсы и синюю спортивную кофту с серым верхом. Поэтому правоохранители обращаются ко всем лицам, у кого в течение ночи исчезли родственники, предоставить такую информацию.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Святошинском районе дружественная встреча переросла в поножовщину со смертельным исходом.