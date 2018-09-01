16:47 01.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в квартире одной из высоток загорелся кондиционер

Сегодня утром, 1 сентября, на ул. Маршала Тимошенко, 13-А, что в Оболонском районе столицы загорелся балкон в одной из квартир многоэтажки. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС. 

В Киеве в квартире одной из высоток загорелся кондиционер

На место происшествия прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту возгорание, пожарные установили, что на внешней стене балкона одной из квартир на 8-м этаже 21-этажного жилого дома горит крышка кондиционера.

Пожарные, поднявшись на лифте, сразу же приступили к тушению пожара. В течении 22 минут пожарные ликвидировали пожар с помощью порошкового огнетушителя.

Входе ликвидации пожара принимало участие 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в столице.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице на улице Туполева произошел пожар на балконе "хрущевки".


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