В Киеве в квартире одной из высоток загорелся кондиционер

На место происшествия прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту возгорание, пожарные установили, что на внешней стене балкона одной из квартир на 8-м этаже 21-этажного жилого дома горит крышка кондиционера.

Пожарные, поднявшись на лифте, сразу же приступили к тушению пожара. В течении 22 минут пожарные ликвидировали пожар с помощью порошкового огнетушителя.

Входе ликвидации пожара принимало участие 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в столице.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице на улице Туполева произошел пожар на балконе "хрущевки".