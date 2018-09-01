В Киеве в квартире одной из высоток загорелся кондиционер

Сегодня утром, 1 сентября, на ул. Маршала Тимошенко, 13-А, что в Оболонском районе столицы загорелся балкон в одной из квартир многоэтажки. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС.
На место происшествия прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту возгорание, пожарные установили, что на внешней стене балкона одной из квартир на 8-м этаже 21-этажного жилого дома горит крышка кондиционера.
Пожарные, поднявшись на лифте, сразу же приступили к тушению пожара. В течении 22 минут пожарные ликвидировали пожар с помощью порошкового огнетушителя.
Входе ликвидации пожара принимало участие 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в столице.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице на улице Туполева произошел пожар на балконе "хрущевки".