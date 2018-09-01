В Киеве состоится масштабный веломарафон

Веломарафон является любительским соревнованием для всех желающих. Принимать участие могут все - мужчины и женщины в категориях от 18 лет на велосипедах любого типа в соответствии с директивами для участников.

Так, с 9:00 до 17:00 будет приостановлено движение автобусов №№ 43, 43К, 62, 118 и троллейбусов №№ 14, 15, 38, 50.

Кроме того, движение общественного транспорта по улице Крещатик ориентировочно до 12:30 также будет изменено от Европейской до Бессарабской площадей.

С 11:30 до 17:00: - троллейбус № 11к будет ехать от ул. Маршальской до Одесской площади - троллейбус № 43 - от Дарницкого площади до Одесской площади.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с 1 августа в столице закроют движение на улице Леонтовича.