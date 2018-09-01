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Станцию метро "Шулявская" полностью зачистили от незаконных киосков - ФОТО

Вчера, 31 августа, около станции метро "Шулявская" коммунальщики провели работы снесли незаконно размещенные МАФы. Об этом передает 

Станцию метро

Примечательно, что это уже вторая волна снова малых архитектурных форм, ранее ларьки сносили 10 августа. Подготовительные работы по реконструкции транспортной развязки путепровода начались еще 18 августа.

Напомним, что ремонт планировали начать еще 1 мая, но несколько месяцев откладывали, однако из-за подготовительных работ мог образоваться транспортный коллапс, так как новые маршруты покамест существуют лишь на бумаге и объезд для практически всех автобусов и троллейбусов затруднительная задача.

Работы по реконструкции продлятся 17,5 месяцев. Указанная стоимость реконструкции составляет 830 100 000 гривен. Финансирование объекта планируется выполнить за бюджетные средства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице стартовали работы по переносу инженерных сетей на Шулявском путепроводе начали. 


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