19:00 01.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100202634:roman

Киев вошел в топ-20 самых фотографируемых столиц мира

Киев оказался в ТОП-15 самых фотографируемых городов мира. Об этом свидетельствуют данные статистики фотостока Dreamstime.

Киев вошел в топ-20 самых фотографируемых столиц мира

На первом месте уже который год оказывается американский Нью-Йорк. Интернет-юзеры разместили в фотостоке 356 747 фотографий. Примерно на 20 тысяч от своего "американского града" отстала Москва, которая заняла 2-е место.

В пятерке победителей рейтинга на этой раз оказались - Лондон, Бангкок и Париж. Далее следуют Рим, Лос-Анджелес, Венеция, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекин, Сингапур и Киев.

Рейтинг составляется на основе нескольких показателей, среди которых уровень охраны здоровья, культурное развитие, чистота окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры, исторических достопримечательностей и архитектурных сооружений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018.


Поделиться
Читайте также:
 
Пентагон разработал превентивный план ответа в Сирии на случай возобновления химатаки Украинская экономика продолжает интегрироваться в европейские рынки В Киеве в квартире одной из высоток загорелся кондиционер В Киеве состоится масштабный веломарафон
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив