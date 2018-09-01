Киев вошел в топ-20 самых фотографируемых столиц мира

На первом месте уже который год оказывается американский Нью-Йорк. Интернет-юзеры разместили в фотостоке 356 747 фотографий. Примерно на 20 тысяч от своего "американского града" отстала Москва, которая заняла 2-е место.

В пятерке победителей рейтинга на этой раз оказались - Лондон, Бангкок и Париж. Далее следуют Рим, Лос-Анджелес, Венеция, Гонконг, Стамбул, Барселона, Прага, Пекин, Сингапур и Киев.

Рейтинг составляется на основе нескольких показателей, среди которых уровень охраны здоровья, культурное развитие, чистота окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры, исторических достопримечательностей и архитектурных сооружений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018.