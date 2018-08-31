13:55 31.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве открылся еще один сервисный центр МВД Украины

В Киеве открыли четвертый сервисный центр Министерства внутренних дел Украины, в котором можно быстро зарегистрировать автомобиль, изменить необходимые данные в свидетельстве о регистрации транспортного средства или заменить водительское удостоверение.

В Киеве открылся еще один сервисный центр МВД Украины

Как сообщает "Интерфакс-Украина", сервисный центр официально открыт в пятницу утром на ул.Николая Гринченко, 18. Он будет работать со вторника по субботу без перерыва. Понедельник и воскресенье – выходные дни.

В МВД обещают, что все услуги в сервисном центре будут предоставляться в пределах от 30 мин до 2 часов.

В центре работает 10 администраторов. В нем предусмотрена электронная очередь и современная организация процесса.

Он указал, что в Украине уже насчитывается 154 подобных сервисных центра, где предоставляют десятки различных услуг.

Начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий отметил, что до конца года планируется запустить еще ряд инновационных сервисов, в частности, персональный кабинет водителя, доступ к истории автомобиля, информации об операциях, проведенных в сервисных центрах МВД, количестве собственников транспортных средств, нарушении правил дорожного движения и штрафах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на основе открытых данных Единого государственного реестра Министерства внутренних дел созда онлайн-сервис о первой регистрации автомобилей. Так, на новом сервисном центре есть возможность самостоятельно получить информацию об автомобильном рынке.


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