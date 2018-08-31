18:19 31.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве назревают пробки на мосту Метро

В сентябре 2018 года начнутся ремонтные работы моста Метро через Русановский пролив.

В Киеве назревают пробки на мосту Метро

Движение транспорта будет частично ограничено.

Подготовительные работы планируется начать с 7 по 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Первый этап работ предусматривает ремонт двух полос движения в направлении центра города. На протяжении ремонта движение транспорта будет осуществляться по встречному направлению в обе стороны.

В рамках капитального ремонта обновят и усилят пролетные строения моста. Также отремонтируют опоры, дорожное покрытие, тротуары и тому подобное.

Как сообщал "УРА-Информ", между столичной Троещиной и Осокорками планируют создать линию скоростного трамвая длиной в 22 километра. Строительство данной магистрали уже есть в проекте специалистов Института Генерального плана Киева. Она пройдет от улицы Бальзака, вдоль железнодорожных путей и проспектом Григоренко.


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