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В пятницу три станции метро изменят график работы из-за концерта

В Киеве в пятницу, 31 августа, из-за проведения концерта Imagine Dragon в НСК "Олимпийский"  будет изменена работа трех станций столичного метрополитена.

В пятницу три станции метро изменят график работы из-за концерта

Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-служба "Киевского метрополитена", начиная с семи и до восьми часов вечера станция метро "Олимпийская" не будет работать, "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, "Дворец спорта" закрывается на выход.

В пресс-службе также добавили, что после 23 часов возможно ограничение входа на эти станции.

Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров. Продление работы не будет, - резюмировали в столичном метрополитене.

Как сообщал "УРА-Информ", в киевском метрополитене до 31 августа можно обменять старые синие жетоны на новые зеленые. При этом обмен производится только в сервисных центрах метрополитена с доплатой.


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