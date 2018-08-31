В пятницу три станции метро изменят график работы из-за концерта

Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-служба "Киевского метрополитена", начиная с семи и до восьми часов вечера станция метро "Олимпийская" не будет работать, "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, "Дворец спорта" закрывается на выход.

В пресс-службе также добавили, что после 23 часов возможно ограничение входа на эти станции.

Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров. Продление работы не будет, - резюмировали в столичном метрополитене.

Как сообщал "УРА-Информ", в киевском метрополитене до 31 августа можно обменять старые синие жетоны на новые зеленые. При этом обмен производится только в сервисных центрах метрополитена с доплатой.