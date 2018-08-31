11:05 31.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Школы и детсады Киева примут детей 1 и 3 сентября

Киевские школы и детские сады примут детей 1 и 3 сентября. Об этом сообщает со ссылкой на данные КГГА.

Школы и детсады Киева примут детей 1 и 3 сентября

В городской администрации сообщили, что столица готова к началу нового учебного года: все учебные заведения примут учеников и дошкольников 1 и 3 сентября.

Учебный процесс, как известно, начнется в столице вовремя и в полном объеме.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", первого сентября в Донецкой области откроют еще четыре капитально отремонтированные опорные школы.  Стоит отметить, что на подконтрольной украинской части Донецкой области будут функционировать уже 16 реконструированных опорных заведений, 12 из которых были открыты еще в течение 2017-2018 годов. Также на завершающей стадии находятся– Краматорская гимназия, Иванопольская и Мангушская школы.


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