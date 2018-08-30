В Киеве маршрутка столкнулась с троллейбусом, пострадали пассажиры - ВИДЕО

В результате аварии с различными травмами были госпитализированы четыре человека. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Телиги.

При этом водителя маршрутного автобуса №421 рассказал, он не придерживался безопасной дистанции из-за чего и произошла авария с 27 троллейбусом.

На месте происшествия сразу же образовалась серьезная пробка в сторону Почайной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве возле станции метро Берестейская произошла масштабная авария с участием семи автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Победы. Ткт столкнулись сразу семь автомобилей Toyota Prado, Volkswagen Crafter, Honda Civic, Peugeot 407, Volkswagen Passat, Opel Omega, Toyota Land Cruizer.