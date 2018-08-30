16:13 30.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Троещину и Осокорки соединят трамвайной линией

Между столичной Троещиной и Осокорками планируют создать линию скоростного трамвая длиной в 22 километра.

Троещину и Осокорки соединят трамвайной линией

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Департамент градостроительства и архитектуры.

Строительство данной магистрали уже есть в проекте специалистов Института Генерального плана Киева. Она пройдет от улицы Бальзака, вдоль железнодорожных путей и проспектом Григоренко.

По мнению авторов проекта, эта линия станет основной планировочной осью левобережья.

Как сообщал "УРА-Информ", три компании подали заявки на аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь.


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