Троещину и Осокорки соединят трамвайной линией

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Департамент градостроительства и архитектуры.

Строительство данной магистрали уже есть в проекте специалистов Института Генерального плана Киева. Она пройдет от улицы Бальзака, вдоль железнодорожных путей и проспектом Григоренко.

По мнению авторов проекта, эта линия станет основной планировочной осью левобережья.

Как сообщал "УРА-Информ", три компании подали заявки на аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь.