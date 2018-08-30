Столичный метрополитен напоминают, что обмен жетонов с доплатой продлится до 31 августа

При этом обмен производится только в сервисных центрах метрополитена с доплатой. Об этом напоминают в пресс-службе киевского метро.

Согласно сообщению ведомства, за каждый жетон нужно доплатить три гривны. Сервис-центры метро Киева, где обменивают жетоны, работают ежедневно с восьми часов утра и до семи часов вечера. Перерыв на обед длится полчаса - 12:00-12:30.

Сервисные центры киевского метрополитена находятся по следующим адресам:

станция метро "Майдан Независимости";

станция метро"Дорогожичи";

станция метро "Политехнический институт";

станция метро "Дарница" (вестибюль №2, со стороны центра города).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с 14 июля 2018 года подорожал разовый проезд в метро и фуникулерах, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках. Стоимость проезда выросла до 8 гривен.

Пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карт, смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,5 гривен (в случае приобретения 50 поездок).