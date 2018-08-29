В столице почтили память погибших под Иловайском - ВИДЕО, ФОТО

Сегодня 29 августа в годовщину Иловайской трагедии возле Стены памяти Михайловского собора в Киеве вспомнили погибших в боях на Донбассе за Украину. Об этом сообщает Укринформ.
Стоит отметить, что на Михайловской площади собрались несколько сотен человек, среди них были семьи погибших героев, их побратимы, друзья, представители общественных организаций.
Люди приходили с портретами погибших, цветами и звучали патриотические песни в память о погибших ребятах.
Официальная церемония началась с минуты молчания по погибшим, по площади прошел почетный караул, а в 12.00 начался Всеукраинский молебен по погибшим на Донбассе, который отслужил патриарх Филарет.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в боях за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года погибло более 200 российских военнослужащих. В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении.