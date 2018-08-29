В столице почтили память погибших под Иловайском - ВИДЕО, ФОТО

Стоит отметить, что на Михайловской площади собрались несколько сотен человек, среди них были семьи погибших героев, их побратимы, друзья, представители общественных организаций.

Люди приходили с портретами погибших, цветами и звучали патриотические песни в память о погибших ребятах.

Официальная церемония началась с минуты молчания по погибшим, по площади прошел почетный караул, а в 12.00 начался Всеукраинский молебен по погибшим на Донбассе, который отслужил патриарх Филарет.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в боях за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года погибло более 200 российских военнослужащих. В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении.