В Киеве ограничат движение на путепроводе на улице Бойчука

Тут столичная власть до шести часов вечера 5 сентября будут проводится ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор", движение ограничат в связи с выполнением ремонтных работ на путепроводе.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.