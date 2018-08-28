23:47 28.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ограничат движение на путепроводе на улице Бойчука

В Киеве с сегодняшнего дня, вторника, 28 августа, ограничено движение транспорта на путепроводе по улице Михаила Бойчука в направлении центра города.

В Киеве ограничат движение на путепроводе на улице Бойчука

Тут столичная власть до шести часов вечера 5 сентября будут проводится ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор", движение ограничат в связи с выполнением ремонтных работ на путепроводе.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.


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